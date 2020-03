Alumno de UV, en total aislamiento en España ante el COVID-19

Un estudiante de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana (UV) que se fue de intercambio a España vive en total aislamiento derivado de la pandemia del COVID-19 en aquel país.



Su nombre es Víctor Hugo López Arenas, quien se encuentra en Cáceres, a tres horas de Madrid y narró la difícil situación que vive al no poder salir de su departamento.



Explicó que quienes salgan a la calle pueden ser acreedores a multas que pueden llegar hasta los 5 mil euros a quien desacate las medidas de prevención para evitar la propagación de este virus.



“Si te ven en la calle sin ninguna razón justificada las multas van desde 100 euros hasta 5 mil. (…) Para empezar la policía es accesible si no te pones pesado y justificas lo que dices que estás haciendo no te multan porque se supone que dices la verdad, pero si te pones pesado y no justificas si se te levanta la multa y se te da un ticket para que vayas a pagar”, relató vía telefónica.



Señaló que al igual que en otros países, las clases en todos los niveles están suspendidas y los comercios fueron cerrados al público ya que solo se permite realizar compras de necesidad básica como alimentos y productos de higiene personal.



“Solamente se puede ir al súper, a la farmacia, a retirar dinero del banco, a los cajeros automáticos y si tienes trabajo justificado está permitido, de lo contrario no puedes salir", dijo.



Comentó que varios estudiantes mexicanos que están de intercambio en España, han decidido regresar a México, aunque la Embajada y las instituciones universitarias no han ordenado el regreso inmediato de los estudiantes internacionales para evitar la propagación de este virus a otros países.



Aseguró que la UV ha mantenido contacto con ellos y mencionó que les han brindado todas las facilidades para regresar de inmediato al estado de Veracruz, en caso de así considerarlo pertinente.



“La Universidad Veracruzana está muy al tanto de nosotros, si estamos seguros, si estamos cómodos, cómo nos encontramos, incluso la UV nos preguntó si estábamos cómodos y si no ellos nos apoyaban con nuestro regreso inmediato a México”, dijo.



Respecto al clima social, el estudiante admitió que en España, la ciudadanía vive alarmada por temor a contagiarse, por lo que acatan al pie de la letras las instrucciones que han emitido las autoridades.



Por ello, exhortó a sus connacionales a tomar en cuenta y con seriedad las recomendaciones por parte de la Secretaría d Salud del Gobierno de México para evitar contagios de COVID-19.



Cabe destacar que hasta este lunes en España, se registran más de 330 muertos por Coronavirus; debido a ello, las autoridades han determinado mantener la cuarentena gasta el próximo 31 de marzo.