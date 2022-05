Alumno denuncia a universidad por no solucionar situación de acoso, en Xalapa

Buena tarde:Quisiera hacer una denuncia de forma anónima.Antes de ingresar a la Universidad Cuauhtémoc Xalapa, a los alumnos nos dieron un recorrido por el plantel, pero no por todas las instalaciones, nos mostraron sólo las clínicas y laboratorios nuevos, ya que las que ya estaban se encuentran en mal estado.Para mala suerte nos ha tocado llevar a nuestros pacientes de práctica a las clínicas en las que algunas funciones importantes de la unidad no funcionan, quedando mal con nuestro paciente.Por parte de las clínicas, aparte de lo antes mencionado, también cabe mencionar que están súper sucias, cosa que no debería pasar ya que se supone somos parte del servicio salud y podemos darnos el lujo de que algo esté sucio ya que se puede contaminar el paciente o el instrumental que se va a utilizar con el mismo.Por otra parte, tenemos otro problema más importante y es que desde que ingresamos a primer semestre de la carrera, diversos alumnos hemos recibido acoso escolar y virtual por parte un grupo de compañeras dentro del aula; dicho acoso a llegado a afectar psicológicamente de forma grave a la mayoría; desde compañeros(as) que optaron por cambiar de salón, salirse de la escuela, hasta intento de suicidio.Han pasado 2 años con este grupo y el acoso sigue; en repetidas ocasiones lo informamos a dirección y maestros, pero nunca pasó nada, mandamos oficios y cartas y tampoco paso nada.Por eso el motivo de esta denuncia, la Universidad Cuauhtémoc Xalapa no se preocupa por la integridad física y psicológica de sus alumnos, no escucha a sus alumnos a pesar de lo extrema que ha llegado esta situación.Atentamente (…).