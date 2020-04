Alumnos de UV apoyan con comida a ambulantes y artistas callejeros de Xalapa

Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) otorgaron agua y comida a algunos vendedores ambulantes, artistas callejeros y ciudadanos que se encontraban en la valle, pues consideraron que son las personas que más necesitan solidaridad por la pandemia del COVID-19.



De acuerdo a Alí Hernández Valencia, estudiante de Inglés, esta iniciativa surgió con la finalidad de darle un poco a los que viven al día, ya que han perdido gran parte sus ingresos por las contingencia sanitaria.



"Es una forma de mostrar solidaridad porque no todos tenemos las mismas posibilidades. Estábamos platicando con mi mamá, ella tenía la idea de ir a repartir a los hospitales, tenemos un grupo en WhatsApp y acordamos juntar dinero y hacer algo".



Mencionaron que la comida y el agua fueron producto de una recolección entre amigos y familia.



"Traemos cada uno 50 tortas en la mochila y 30 botellas de agua. Nosotros lo hacemos en casa. En la medida de lo posible lo seguiremos haciendo", explicaron.



Así también, lanzaron un mensaje a los ciudadanos a ser empáticos y solidarios para aquellos que no están en las mismas condiciones que muchos, es decir, con un ingreso fijo, o buena posición económica.



"Debemos solidarizarnos porque no todos tenemos las mismas oportunidades en casa, si podemos ayudar y aportar en algo, debemos hacerlo", concluyeron.