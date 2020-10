Alumnos del CBTIS 165 perfeccionan cubrebocas y desinfectante contra COVID

Alumnos del CBTIS 165 “Leona Vicario” en Coatepec trabajan en dos proyectos de tecnología de prevención, originados por la pandemia de COVID-19, informó el presidente de la Academia de Investigación de dicho plantel, Manuel Guevara Huerta.



Entrevistado, abundó que actualmente y a distancia, un grupo de estudiantes revisa la tecnología con la que han sido hechos algunos cubrebocas y poder perfeccionarlos con otros materiales y en un desinfectante ecológico.



“Seguimos trabajando para seguir asistiendo a ferias nacionales, entre los proyectos están revisando los cubrebocas para ver con qué tipo de material se puede lograr hacer otros, como una tecnología de prevención y cuidado, que no tengan altos costos para que sean de acceso a la mayoría de las poblaciones. Ya estamos haciendo la fundamentación teórica de este proyecto y otro es buscar desinfectantes con materias primas vegetales”, explicó.



Asimismo, el biólogo señaló que esta escuela no ha detenido investigaciones, pues se laboró en una nueva versión de insecticida en contra del dengue, con nuevos materiales y con mayor potencia para eliminar el mosco en todos sus estados.



Y es que dijo, que es necesario que los alumnos hagan conciencia de todo lo que pueden aportar ante contingencias como la pandemia, en lugar de esperar que la ayuda venga de otros países.



“Esas son las investigaciones que vamos encaminando a los chicos, para que vean que las pandemias que puedan venir a futuro pueden ser controladas siempre y cuando sigamos aportando y adquiriendo la cultura de no esperar que nos lleguen, sino pensar en cómo aportar para estar prevenidos y que no nos pase lo de ahora.



Interesarlos y motivarlos, reunir las estrategias tecnológicas y adecuarlas, que ellos capten y preparen los materiales. Se comparten modelos educativos con otros países y eso nos da riqueza y técnicas y estar actualizados”, finalizó.