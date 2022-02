Estudiantes del Instituto Tecnológico de Alvarado aseguraron que la toma del plantel no tiene tintes políticos y tampoco son movilizados por autoridades municipales, como acusó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.De acuerdo al Mandatario, aunque los alumnos tienen exigencias legítimas, detrás de “la grilla” se encuentran la alcaldesa Lizzette Álvarez Vela y el excandidato del partido ¡Podemos! a la Alcaldía, Tomas Hipólito Tiburcio, quienes serán investigados por su intromisión.Tras la declaración del Gobernador, por redes sociales la tarde de este mismo miércoles se difundió un video donde los alumnos explican que la manifestación es para exhibir nulas condiciones básicas y educativas, por ello, exigen destituir al Director.La protesta, reiteraron, es para mejorar las condiciones administrativas y académicas que afectan al alumnado.“Señor Gobernador, los estudiantes del Instituto Tecnológico de Alvarado nos dirigimos a usted para manifestarle que nuestra manifestación (sic), los autores principales somos el alumnado del Instituto, no somos personas movidas por autoridades municipales o distintas a la comunidad estudiantil, el movimiento radica en dar a conocer las condiciones académicas y administrativas”, dice una de las estudiantes en el video junto a otros jóvenes.Advierten además por las malas condiciones de los caminos y padecen por la falta de equipo e Internet.Además, reclamaron que no cuentan con servicio médico, ni aplicación de los protocolos sanitarios por contingencia.Mencionan que la protesta es también por la “pérdida de certificaciones de calidad con las que la institución contaba”, “falta de equipamiento de protectores, aires acondicionados, prácticas de campo y cables para el equipo de cómputo”.Según lo afirmado por el Gobernador, ya instruyó que los estudiantes sean atendidos.