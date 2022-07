Alumnos del Tec de Coatzacoalcos plantearán proyectos para renovar semáforos

Los semáforos de Coatzacoalcos se encuentran en pésimas condiciones, incluso hay cruceros donde ya no encienden las luces de los instrumentos viales, tal es el caso del ubicado en la calle José Lemarroy Carrión y avenida Universidad, frente a la colonia Santa María, ahí están por cumplirse dos años que los semáforos no funcionan.Pero no sólo ese crucero tiene problemas con el funcionamiento de sus semáforos, también la avenida Las Palmas, exactamente en la zona comercial y a su vez sobre avenida Universidad.En condiciones similares están los semáforos en Guerrero e Hidalgo en la zona centro, ahí nunca fueron compuestos y también están sin funcionar desde hace dos años.La Delegación de Tránsito en Coatzacoalcos lleva meses sin realizar actividades para mejorar la calidad del servicio que se da a través de los semáforos, es por ello que ahora planteles educativos, mediante el desempeño de sus estudiantes, es como intervendrán para que esta situación se mejore, ante la falta de labor de las autoridades pertinentes y por el caos vial que se hace a diario en diferentes avenidas.En este sentido, alumnos del Tecnológico Nacional de México campus Coatzacoalcos, de la especialidad de Metal Mecánica, presentarán al Ayuntamiento de Coatzacoalcos una propuesta de semáforos para cambiar los que actualmente están casi obsoletos.Actualmente se están conformando grupos de trabajo para la estructura y los equipos electrónicos. Tras la presentación de propuestas, será la autoridad municipal quien determine cómo y qué tipo de material podría ser utilizado para fabricar un primer semáforo de muestra.