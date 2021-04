Alumnos llevan 2 semanas sin clases por conflicto en primaria de Córdoba

Padres de familia, docentes y la directora de la escuela “Prof. Antonio Quintana”, iniciaron una disputa, las tres partes han hecho señalamientos en contra y ya cumplieron dos semanas sin clases.



Iniciaron docentes y padres de familias, quienes acusaron que la directora Rosario Álvarez Vargas realizó supuestamente desfalcos con las cuotas de la inscripción junto con la extesorera, por ello hay ya denuncias penales ante la Fiscalía Regional de Córdoba.



Hace dos semanas tomaron las instalaciones de la escuela ubicada en la colonia Huilangos, y hoy se manifestaron en las calles aledañas por tres horas exigiendo que alguna autoridad educativa les atienda, aunque les hicieron caso omiso.



Por su parte, la directora Rosario Álvarez Vargas negó dichas acusaciones y afirmó que también ya demandó a quienes la están acosando pues no la dejan tomar su cargo ni realizar sus funciones, incluso dijo no contar con el apoyo de su sindicato que es el SNTE sección 32.



Un grupo de padres apoya a los docentes y otro a la directora, mientras los niños son los más afectados ya que no hay clases desde el 12 de abril.



Ante ello, los padres piden ya la intervención de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pues urgen ya se retomen las actividades en esta escuela.