Alumnos que deseen regresar a hospitales podrán hacerlo de manera voluntaria: UNAM

Ante la solicitud que hizo la Secretaría de Salud (SSA) para que estudiantes de medicina regresen a hospitales para atender a pacientes con COVID-19, Germán Enrique Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, aseguró que la prioridad de la institución es proteger a los estudiantes, por lo que a partir de la primera quincena de mayo los estudiantes que deseen regresar a los hospitales lo podrán hacer de manera voluntaria.



En Palacio Nacional, indicó que después de que hospitales retiraron a los estudiantes de los centros médicos, la Facultad los estuvo capacitando en línea pero también de manera presencial.



“La prioridad de la Facultad de Medicina es proteger a sus estudiantes. Cuando empezó la pandemia, cuando inició y se etiquetaron diferentes hospitales como hospitales COVID-19, esas propias instituciones decidieron retirar a los alumnos. Debo de recordar que son alumnos del quinto año de la carrera, por lo que en este caso les faltan dos años para ser médicos, son estudiantes de medicina, no son médicos o medicas todavía”.



“Los estudiantes son responsabilidad nuestra, los retiramos para capacitarlos y en estas dos, tres semanas hemos estado capacitándolos en línea pero también de manera presencial en el Centro de Enseñanza y Certificación de Aptitudes Médicas (CECAM), en el Centro de Simuladores, donde hemos estado capacitando en cómo desvestirse y cómo hacer maniobras ante pacientes para que eventualmente no se vayan a contaminar”.



El funcionario universitario aseguró que quien no quiera regresar al internado tienen la libertad de no hacerlo.



“Algo que tenemos muy claro es que esto será de manera voluntaria, los estudiantes de Medicina que quieran regresar a la práctica, al internado, lo podrán hacer, quien no lo desee hacer por diversos motivos, incluyendo los de salud, así lo podrán hacer”, dijo.