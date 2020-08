Alumnos temen ser estafados por Universidad de Oriente, en Medellín de Bravo

Alumnos de la licenciatura en enfermería de la escuela privada Universidad de Oriente bloquearon por unos minutos parte de la carretera, en Medellín de Bravo, a la altura de este plantel educativo.



Demandan que el personal administrativo y el rector Carlos Alberto Agüera Castro informem adecuadamente cómo serán las clases a partir de ahora, ya que temen perder su último semestre ante la falta de transparencia.



Detallaron que a raíz de la pandemia, despidieron a docentes y los que quedaron dan un gran número de horas de clase con salario reducido, además de que les incrementaron el costo de las colegiaturas y aunque ya las pagaron, no aparecen como inscritos en el sistema de este plantel.



Además, criticaron que les darán clases profesores de otros campus que radican en Poza Rica, Puebla y otros estados de la República, en clases virtuales con más de 60 alumnos, situación que consideraron negativa ya que no es lo que les prometieron al inscribirse.



También comentaron que no les han explicado cuándo les darán clases prácticas ya que en su carrera necesitan aprender maniobras y técnicas especiales para brindar atención hospitalaria.



Tras el breve bloqueo, los jóvenes lograron una reunión con personal administrativo de la escuela para solucionar esta problemática.