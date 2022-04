Alumnos toman el Tecnológico de Zongolica campus Tezonapa

Aproximadamente 300 alumnos de cuatro carreras, afectados por las malas condiciones en que se encuentran las aulas, talleres y baños del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, campus Tezonapa, tomaron el plantel en demanda de que el director general Pompeyo Quechulpa Pérez dé solución inmediata a la problemática.Padres de familia de algunos estudiantes señalaron que de tres años a la fecha, el Director General ha hecho caso omiso a estas demandas, por lo cual no descartan pedir su destitución.Alumnos que solicitaron el anonimato por temor a represalias, dijeron en entrevista, a la cual accedieron la grabara este reportero, lo siguiente: "Estamos solicitando que nos regresen a un docente que despidieron sin ninguna razón, estamos sin profesor. Los baños están en pésimas condiciones, hay un edificio que no ha sido terminado, está en obra negra desde hace tiempo y ya la loseta se está dañando".También exigieron que les resuelvan lo de la liberación de asignaturas complementarias en inglés, pues expusieron que no les quieren hacer válido lo que cursaron en un instituto de inglés porque no tiene reconocimiento oficial.Aunado a lo anterior, añadieron que los climas de las aulas no sirven y la temperatura al interior alcanza 38 y hasta 40 grados centígrados, además de que tampoco cuentan con laboratorio, pese a que sí les cobran las cuotas en la inscripción, no obstante que muchos alumnos son de condición económica humilde."Que yo recuerde, ya son seis semestres estudiando aquí y no nos han resuelto estos problemas. Hicimos plantón en la calle, luego lo quitamos pero la escuela está tomada por nosotros. No hay maestros y no hay directivos, el acceso lo tenemos los alumnos nadie más puede entrar"."Exigimos que llegue el director Pompeyo y dé soluciones, nos quedaremos aquí a dormir si no hay cumplimiento a nuestras demandas, porque en otras ocasiones sólo nos piden que enviemos oficio y no hay notificación sobre una respuesta".Los alumnos señalaron que el Director no da la cara, ni siquiera les da material para limpieza, no los toman en cuenta como estudiantes y sólo él sabe el destino que se tiene con las becas.Añadieron que son alumnos de cuatro carreras los que están inconformes y los padres de familia están en condiciones de exigir la destitución del Director General.