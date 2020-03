Alumnos UV de la zona centro se unen al movimiento #NiUnaBataMenos

Al igual que otros estudiantes en el país, los de la Facultad de la Universidad Veracruzana de Mendoza salieron a las calles para apoyar el movimiento #NiUnaBataMenos de estudiantes de Puebla, luego de que tres jóvenes que querían ser médicos fueran asesinados.



Durante su marcha exigieron que las autoridades den la garantía a los estudiantes no solo de medicina sino de todas las carreras, y es que destacaron que luego de la muerte de sus compañeros la pregunta es cómo puede el gobierno no defender aquellos jóvenes que serían parte fundamental en la atención de pacientes en algún rincón de México y que vieron en la medicina su sueño, pero que fue truncado cuando les quitaron la vida.



Con gritos de: “!Señor, señora, no sea indiferente. Matan estudiantes en la cara de la gente!”, los universitarios salieron a las calles a manifestarse y marcharon sobre la avenida Hidalgo en Mendoza.



En su recorrido hicieron parada en los palacios municipales de Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco y Orizaba, exigiendo que se respete la vida de los estudiantes, en este sentido recordaron también a los 43 normalistas de Ayotzinapa.



Su marcha la presenciaron decenas de personas, al igual que en otras partes del país donde efectuaron la misma actividad estudiantes de facultades de medicina.