Alvaradeños rescatan a cangrejos azules de captores

Veracruzanos rescataron a cangrejos azules que fueron capturados ilegalmente en las inmediaciones de la “Riviera Veracruzana” el pasado miércoles, según lo dado a conocer por la Asociación ambientalista Earth Mission.Los cangrejos eran transportados en bolsas de plástico dentro de una mochila. Durante esta temporada de desove, los vecinos montaron guardias para rescatarlos y llevar las hembras al mar, pero también para sorprender a quienes los cazan; al darse cuenta de los hechos, los captores decidieron dejar las bolsas y mochilas en donde llevaban a los cangrejos.Cabe destacar que, debido a las bardas de los fraccionamientos construidos en la llamada “Riviera”, se obstruye el paso natural de los cangrejos y es donde aprovechan a capturarlos.“Gracias a los ciudadanos que a diario montan guardia, los individuos se vieron descubiertos y soltaron las bolsas donde los llevaban”, publicaron junto con los videos de rescate.Earth Mission explica que, si bien el consumo del cangrejo azul no está prohíbo fuera de la temporada de veda, la captura es ilegal porque se requiere un permiso de la Comisión Nacional de Pesca para poder capturarlos.”Es muy importante mencionar que aunque el consumo de cangrejo azul no está prohibido fuera de la veda, es necesario tener un permiso de CONAPESCA para su captura y comercialización. La gente simplemente no entiende”, detalló.La temporada de desove de cangrejo azul continuará hasta septiembre y este año la presencia del crustáceo ha sido importante y mayor a otras temporadas.