Alvarado urge a activar su hospital, abandonado desde el duartismo

En plena pandemia, no está operando el hospital de Alvarado, municipio en color amarillo del semáforo COVID.



Actualmente, quienes requieran atención médica deben acudir a los Centros de Salud, los cuales no tendrían la capacidad necesaria para atender a enfermos de Coronavirus.



Al respecto, el alcalde Bogar Ruiz Rosas comentó que han solicitado a la Secretaría de Salud que se reactive el nosocomio construido durante la administración de Javier Duarte de Ochoa y que nunca fue habilitado, sólo existe el inmueble sin personal.



"Tenemos que estar transportando a la gente a Veracruz, a Boca del Río, a Lerdo y aquí no tenemos nosotros (hospital), entonces es un auxilio, es un llamado al Gobierno, en el buen sentido y bueno, no es reproche ni nada pero recordarle que nosotros fuimos de los pocos Ayuntamientos que abiertamente lo apoyamos y que le dimos toda la confianza y que no perdemos la esperanza”, dijo.



Desde hace poco más de 4 años, la obra fue concluida y con el paso del tiempo ha sufrido estragos.



En Alvarado se han contabilizado 331 casos confirmados de COVID-19, 41 sospechosos y 33 defunciones pero ante el posible rebrote de casos, hay preocupación por parte de los habitantes.



"No tenemos hospital, ni del Seguro Social, es una emergencia que tenemos con la salud. Tenemos espacios o simplemente rehabilitar lo que ya existe, que nos doten de médicos, cirujanos, que es lo que pide el municipio", dijo el Alcalde.