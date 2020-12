Alza al combustible golpeará a familias y transportistas en Poza Rica, afirman

Con el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el incremento en bebidas azucaradas, tabaco y combustible, a causa de la inflación, se generó incertidumbre entre la ciudadanía, especialmente con la crisis sanitaria que se enfrenta por el COVID-19



De acuerdo con un sondeo, Paulina Gómez, profesionista en el ramo financiero y ama de casa, considera que esto le preocupa porque el combustible es un producto que al incrementar su costo, derivará en un alza del precio sobre otros insumos y servicios.



Esto causará daño al bolsillo familiar ante las secuelas por desempleo que ha surgido este 2020, tras la pandemia.



Consideró que el anuncio decepciona, ya que el Presidente de México había prometido en campaña que el alza de productos no se llevaría a cabo en su gobierno y finalmente, cree que no cumplió con su promesa ante un electorado.



Por su parte, la profesora Lourdes García, quien labora en el nivel de educación básica, considera que este incremento es causa de la inflación económica y que era inevitable para el gobierno actual, ya que no se contaba con la contingencia sanitaria del Coronavirus que ha provocado afectaciones serias al sector productivo y laboral, especialmente los despidos de empresas que no pudieron resistir los cierres de sus actividades por contagios del COVID-19.



Por su parte, el dirigente de la Coalición de Taxistas de Poza Rica, Ricardo Hernández, manifestó que la noticia por incremento a algunos productos, entre estos el combustible, provocará un panorama desalentador para el 2021, especialmente a los transportistas que han soportado en Poza Rica que suben costos e insumos.