Alza al precio del gas afecta a todos los sectores, sobre todo a la industria: CANACINTRA

El alza en el combustible afecta a todos los sectores, sobre todo a la industria, afirmó el presidente de la CANACINTRA, Juan Francisco de los Santos.



Lamentó que la Secretaría de Energía junto con la Comisión Federal de Electricidad no planearon una estrategia para frenar el alza de los energéticos pues estuvieron comprando gas tipo spot, es decir al precio que está hoy y nunca previeron contratar una cobertura como se ha hecho en muchas ocasiones para que en un caso eventual los industriales no se quedaran sin abastecimiento.



"Sabemos que el gas que era para la Industria lo ocuparon para generar energía eléctrica, en la zona se hicieron paros importantes en empresas grandes que fueron afectadas severamente por lo mismo".



Mencionó que al final será el consumidor final tanto industrial como en casa nos van a cargar las deficiencias que tiene la CFE, es decir nos saldrá más caro el servicio, pues se está privilegiando la energía con combustible fósil.



Enfatizó que hay malas decisiones tomadas desde el Congreso que está afectando a toda la población.



"No les importa los señalamientos que les hacemos a los diputados para echar atrás la reforma energética y hay mucha incertidumbre por parte del sector industrial; el año pasado fue en el tema de la seguridad, ahora es el tema de la salud y los energéticos, esta última es la cereza del pastel".