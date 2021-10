Alza en productos pega a restaurantes de Veracruz-Boca del Río

Alrededor de un 5 por ciento se han incrementado los costos de diversos alimentos para los restauranteros debido al incremento de algunos productos de la canasta básica y combustibles pero muchos están aguantando para no subir costos de platillos.De acuerdo con representante estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Daniel Martín Lois, el aumento al gas es lo que más ha afectado al sector."Lo que nos pega es que han subido los insumos y ahora no hay capital en el bolsillo de los mexicanos. Hacemos todo lo posible, algunos negocios ya han tenido que subir, hacemos todo lo posible para no afectar al consumidor final".El empresario restaurantero resaltó que ahora se enfrentan a esta escalada de precios porque hay insumos que aumentaron hasta 15 por ciento.Aunque ha sido difícil, la actividad económica ha mejorado y les ha permitido tener mayor afluencia de comensales, lo cual representa un respiro para el sector."El gas subió bastante, la carne de cerdo subió, el alcohol está muy caro. Sí podemos hablar que sobre un 5 por ciento en general pero hay productos que han subido hasta un 15 por ciento".Al cierre de año, esperan repunte mayor además que con el cambio de semáforo epidemiologico podrán ampliar al 75 por ciento la capacidad.