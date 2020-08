Amaga Alcaldesa de Tamiahua con toque de queda si población no acata medidas sanitarias

De no seguirse las recomendaciones preventivas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en los próximos días se podría dar “un toque de queda” en el municipio de Tamiahua, advirtió la alcaldesa Citlali Medellín Careaga.



“No podemos permitir que sigan creciendo los contagios. Hago un exhorto a toda la población para que continúe y siga todas las medidas preventivas para poder controlar este virus (COVID-19) que llegó para quedarse y que no perdona edad, sexo ni estado socioeconómico, aquí se van ricos, pobres y de todas las edades”.



El reporte oficial de la Secretaría de Salud de Veracruz señala 7 casos confirmados de COVID-19 en el municipio de Tamiahua, 2 defunciones y 3 casos sospechosos, sin embargo, la Alcaldesa reconoce 5 fallecimientos.



Dijo que la situación se vuelve más difícil por la negligencia y la falta de responsabilidad de personas que ingresaron al municipio y es por esas personas que existen los contagios en Tamiahua.



Reiteró el llamado a los habitantes a no salir de sus casas, salvo que sea extremadamente necesario y con toda la protección necesaria.



Afirmó que el Ayuntamiento que preside ha hecho todo lo humanamente posible para apoyar a la población en todos los sentidos y cuyo personal a trabajado sin descanso en los últimos 4 meses.



“No vamos a bajar la guardia, pese a algunas críticas de los necios, de la gente incrédula, de la gente que no se quiere cuidar, vamos a seguir trabajando”.



Anunció que la próxima semana, el Ayuntamiento venderá caretas plásticas a bajo costo y hará donaciones a las personas más vulnerables y agregó que se hará una donación de equipo médico al personal del Hospital Civil de Tuxpan, en donde son atendidas las personas contagiadas que radican en Tamiahua.