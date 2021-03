Amagan obreros del ingenio La Providencia con desconocer a dirigente sindical

La base obrera del ingenio La Providencia exige a su dirigente sindical, Vicente Medel, por enésima vez, llevar a cabo una asamblea informativa sobre el manejo de los recursos y otros acuerdos que señalan ha hecho a espaldas de la base trabajadora.



Esta asamblea está pactada para mañana jueves, a las 15:00 horas, donde advirtieron que de no rendir tal asamblea informativa su dirigente obrero, tomarán el sindicato de esta organización y podrían llegar a desconocerlo.



El Comité de honor y Justicia informó que ya pidieron el permiso al Ayuntamiento de Cuichapa para que autorice y se cumpla con la sana distancia, sin embargo, desconocen el por qué no ha sido autorizado.



Ante eso, dijeron que lo solicitaron ya al agente municipal de esta localidad, porque ese ha sido el pretexto de Vicente Medel para no informar de todo lo que está pasando al interior de este sindicato, donde consideran que hay manejos turbios de los recursos de este sindicato azucarero.



Pero además, hay versiones de que este dirigente está negociando en lo "oscurito" con la empresa para meter a trabajar compañías externas, lo que desplazaría a la clase trabajadora local.



Además, otro de los acuerdos que se sabe, dijeron, es que la empresa quiere echar a andar las grúas, cuando éstas ya no funcionaban, plazas que ya fueron liquidadas y hoy la empresa con acuerdo de su dirigente, al que consideran un "traidor", está buscando echarla andar con personal foráneo y todo para sus propios beneficios.



Aprovechando las redes sociales, según los obreros, Vicente Medel está informando que no habrá tal asamblea aun cuando él mismo aceptó, por lo que les pide que no acudan y esto ha generado un total desconcierto entre la base trabajadora.



Obreros advirtieron que ante cualquier hecho violento, el responsable sera el Comité Ejecutivo local de este sindicato. Se dijeron cansados de engaños y traiciones.