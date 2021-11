Amagan padres de familia de escuela de Xico con cierre de calles y toma de SEV

Padres de familia de la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” ubicada en el municipio de Xico, advirtieron que si durante este día no acude personal de la Secretaría de Educación (SEV) para darles solución ante la falta de dos docentes, mañana cerrarán calles del municipio, pero además tomarán las oficinas de la dependencia en Xalapa.Y es que este es el segundo día que mantienen cerrado el plantel para exigir que la SEV les envíe dos docentes que hacen falta desde el inicio del ciclo escolar, sin embargo, según su decir, no han sido atendidos a pesar de esta medida.“Tiene días que se llevó la petición, pero nadie viene (…) se hizo el plantón porque no quedó de otra. Si no nos hacen caso el día de hoy y no se presenta alguien de la SEV que venga y nos den la cara y nos den solución, se cierran calles y se van a juntar 50 personas y se van a ir a tomar la SEV el día de mañana y no nos vamos a ir”, indicó un grupo de madres.Del mismo modo, aseguraron que no permitirán que al interior de la escuela se instale una Villa Navideña que promueve la iniciativa privada y que se promociona a través de las redes sociales.Explicaron que ni los directivos de la escuela ni la Asociación de Padres les ha informado sobre este evento, por lo que se encuentran inconformes.“No vamos a dejar instalar la Villa Navideña, si no tenemos respuesta no habrá, no estábamos ni enterados, ya anda la publicación en redes sociales y que un mes van a ocupar la escuela, que nos informe la directora y la sociedad de padres”, concluyeron.