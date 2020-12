Ambientalistas piden invertir en plantas de tratamiento y cuidar agua en Veracruz

En el marco de la cotización del agua en el mercado de valores de Wall Street, el presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas (CIMA), Graciano Illescas Téllez, destacó que hay dos problemáticas importantes, que son su contaminación y la falta de una distribución uniforme.



Explicó que lamentablemente el vital líquido está cada vez más contaminado, tanto en los afluentes como en los nacimientos y mientras más población hay, más contaminación se genera.



Agregó que urgen plantas de tratamiento para aguas residuales, pero son muy caras, entonces poco se invierte en ellas, y aunque algunas poblaciones quieran hacerlo no tienen la capacidad económica.



Indicó que actualmente se cuenta con tecnologías que pueden ser más accesibles y que están a disposición del Instituto de Ecología, pero no han sido debidamente valoradas por los industriales.



Expuso que el otro problema que se tiene es que el vital líquido no se distribuye de manera uniforme; es decir, que no se cuenta con la misma cantidad en todos lados.



Indicó que donde más abunda es en las partes bajas, y se escasea en las altas.



El presidente de CIMA destacó que Veracruz es afortunado en cuanto a su recurso hídrico y a pesar de que la zona montañosa está deforestada, la vegetación, aunque perturbada, permite las recargas de los mantos acuíferos.



Recordó que se cuenta con afluentes importantes, como el río Blanco, aunque también es de los más contaminados de México, lo que recalca la necesidad de contar con plantas de tratamiento.