Ambientalistas piden regular pesca de tiburones en Veracruz

El reporte de la captura de 3 tiburones en costas de Antón Lizardo, municipio de Alvarado, hizo que ambientalistas reiteraran la necesidad de regular la caza de esta especie en México, porque atenta con el equilibrio de la zona arrecifal.



Este miércoles, pescadores capturaron 2 tiburones aleta de cartón y uno martillo pero en días anteriores en Mata de Uva y Villa del Mar, en el puerto de Veracruz, también hubo registro de pesca de esta especie.



"Son 2 tiburones, no alcanzo a distinguir la especie. Dos de ellos parecen aleta de cartón y un tiburón martillo. La misma gente de la comunidad nos envió el reporte, la imagen solicitando qué se podría hacer. No vimos prudente porque no se trata de algo ilegal, no existen leyes que protejan a los tiburones en nuestro país, desafortunadamente, cuando en otros países sí están protegidos", dijo Sergio González de la Asociación "Earth Mission".



Lamentó que en otros países los tiburones martillo están considerados como especie protegida y está prohibido pescarlos. Sin embargo, en México, sólo dos especies están dentro de la norma.



Si bien no hay estudios precisos, a nivel internacional se ha registrado que las poblaciones de escualos han disminuido, poniendo en riesgo el ecosistema del sistema arrecifal porque son depredadores que mantienen un equilibrio.



"Hay una gran laguna legal en nuestro Estado, en la localidad y en el país. Las poblaciones de tiburones en general han disminuido drásticamente en los últimos 10 años, el tiburón martillo en muchos países se encuentra en peligro de extinción, desafortunadamente en nuestro país sólo están protegidos dos escualos, el tiburón blanco y el tiburón ballena"



Sergio González urgió a que se trabaje en la ley ambiental para proteger esta especie y evitar la captura antes de que sea demasiado tarde.