Ambiente lluvioso y descenso de temperatura este miércoles y jueves, prevé PC

Bajas temperaturas, nieblas y lloviznas prevalecerán durante los días miércoles 26 y jueves 27 por el ingreso del Frente Frío número 24 de la temporada.Al emitir un Aviso Especial preventivo, la Secretaría de Protección Civil advirtió del avance de un nuevo Frente Frío, posiblemente el número 25, entre el viernes 28 y el sábado 29.En específico, la dependencia prevé que durante este miércoles predomine un ambiente lluvioso en la entidad, sobre todo en regiones de montaña, Los Tuxtlas y cuencas del sur.La dependencia no descartó posible viento del norte con rachas de entre los 40 a los 55 kilómetros por hora en la región de costa.Mientras que el jueves, continuarán las nieblas, lluvias y lloviznas en las regiones de la entidad.Protección Civil no descartó posibles heladas al amanecer entre miércoles y jueves en municipios en las faldas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba, aunque no existen condiciones para probable caída de nieve o aguanieve.