Ambulantaje crece porque no hay trabajo en Xalapa, “el hambre está fuerte”: CROC

La secretaria general de la CROC en Xalapa, Olga Morales Del Valle, señaló que el incremento de vendedores ambulantes se debe a que no existen fuentes de empleo en la Capital del Estado.



"El hambre en la ciudad está fuerte, no hay fuentes de empleo, de alguna manera la gente tiene que llevar el sustento a sus casas. Hay gente adulta donde vas a una empresa y tiene que ser de 35 años y lamentablemente hay muchos adultos mayores que tienen que trabajar, hay madres solteras, por eso ha crecido el ambulantaje en la ciudad".



Así también, criticó que se le esté permitiendo el ingreso a vendedores externos o que están adheridos a MORENA.



"Hay gente que viene de fuera y vienen a incrementar el padrón de ambulantes. No hay ingresos en la ciudad. El Ayuntamiento a metido gente, han permitido que todo crezca".



Aseguró que las autoridades municipales han quitado a comerciantes agremiados a la CROC y permitido la colocación de gente nueva.



"Resulta que quitan a algunos de nosotros y ponen a otros que no estaban y que son nuevos. Los han colocados en todas las calles. La misma autoridad sabe quiénes son. Se ha inflado los padrones como en un 50 por ciento, hablo de la periferia, es como un cáncer en toda la ciudad", concluyó.