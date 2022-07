Ambulante denuncia decomiso de su mercancía, en Orizaba

Una comerciante de Ixhuatlancillo se quejó por el decomiso de juguetes que vendía cuando caminaba por calles del Centro de Orizaba con sus dos niñas.La vendedora ambulante, de nombre Imelda, quien iba con sus dos hijas por la calle Colón, comentó que de improviso se acercó un inspector de Comercio y simplemente le arrebató su mercancía, por lo que sorprendida por lo ocurrido no atinó a decir nada.Explicó que en la adquisición de estos juguetes había invertido 600 pesos, lo cual no es una gran cantidad pero de ahí pensaba recuperarlos y sacar una ganancia para su comida.Mencionó que el Inspector de Comercio no le hizo entrega de ningún recibo por su mercancía, sólo le dijo que fuera al municipio por ella, pero comentó que ya no iría pues no le ve caso pues ha sabido que a veces les cobran multas y es por más de lo que cuesta lo que venden.Lamentó que las autoridades en Orizaba no les den opción para ganarse la vida, pues no hacen nada malo e incluso ella estaba caminando, no estaba en un lugar fijo.