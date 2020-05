Ambulantes de Coatepec mantienen reclamos por apoyos

Comerciantes del Movimiento Antorchista en Coatepec se manifestaron frente al Palacio Municipal para pedir que Ediles los reciban y les den una solución para subsistir, luego de que no pueden ejercer sus ventas debido a la contingencia sanitaria.



El representante de la organización en Coatepec, Oscar Cruz, indicó que solicitan la intervención del Alcalde para que estos ambulantes puedan ser beneficiados con algún apoyo alimentario o programa, además de que se les garantice regresar a sus actividades una vez que pase la emergencia de salud.



“Estamos algunas agrupaciones de comerciantes que fueron retirados el día lunes por Comercio, ese día estuvimos aquí pidiendo la intervención del Alcalde y que estábamos de acuerdo de las medidas que se toman con el objetivo de salvaguardar la salud de las personas pero pedíamos una alternativa para los que se quedan sin trabajo porque van al día y sólo se les retiró sin darles alguna alternativa”, dijo.



El líder de los vendedores refirió que es injusto que ellos sean retirados y sin apoyos, cuando empresas como Elektra, Megacable y la misma CFE aglomera a personas que acuden a hacer sus pagos sin efectuar las medidas de sana distancia.



“Nos dijeron que hoy nos atenderían, estamos esperando, por eso nos estamos manifestando, la gente quiere trabajar pero si no se puede está bien pero queremos que les aseguren que después se les dejará, o que trabajen con sana distancia o si no se les de otra alternativa para que la gente pueda sobrevivir, no sólo son comerciantes, hay albañiles, jornaleros, domésticas”.



“Que nos den apoyos alimentarios, programas que no se han dado, es una incongruencia que se quiera quitar a los comerciantes y empresas como Megacable operen y haya filas de 40 personas aglomeradas o Elektra, pues ellos siguen cobrando”, detalló.



Finalmente, pidió que tanto autoridades locales como estatales los respalden, ya que los comerciantes están desesperados.