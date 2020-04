Ambulantes de Xalapa no tienen otro sustento; exigen poder trabajar durante contingencia

Este martes, vendedores ambulantes de la colonia Rafael Lucio bloquearon por unos minutos la vialidad de la calle Enríquez, para exigir apoyo económico al Ayuntamiento de Xalapa.



De acuerdo a Elvira Montes, representante de los vendedores, este día llegaron elementos de la Policía Municipal a desalojarlos, por lo que pidieron a las autoridades permitirles trabajar, pues es el único sustento económico que perciben.



Aunque admitieron ser comerciantes de “chácharas”, explicaron que no cuentan con otra forma de llevar comida para las más de 30 familias que se están viendo perjudicadas por la contingencia sanitaria.



"Llegó la fuerza pública y nos levantaron, era municipal, nos dijeron que nos retiramos. Vendemos de todo, chácharas. Estamos pidiendo apoyo económico, si no nos dejan trabajar, que nos den apoyo. Somos un aproximado de 36 familias".



Asimismo, indicó que ellos se colocan en los distintos tianguis y mercados pero como los productos que ofrecen no son de primera necesidad, les prohibieron colocarse en éstos.



"Andamos en todos los tianguis pero ahorita todos los están suspendiendo. No nos dejan trabajar, ¿de qué forma vamos a vivir si no nos dejan trabajar?", concluyó.