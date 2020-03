Ambulantes de Xalapa se hartan de operativos en su contra; Alcaldía “no respeta nada”

Con una marcha desde la Plaza San José al Ayuntamiento de Xalapa, vendedores informales agrupados en la Confederación Regional Obrera Campesina (CROC) protestaron contra los operativos implementados por inspectores de Comercio.



Y es que de acuerdo con la secretaria general de la Federación CROC, Olga Morales del Valle, la Alcaldía da preferencia a otras agrupaciones para ocupar las calles de la capital.



"Vamos a marchar por la forma arbitraria en las que está actuando la administración municipal; con el Plan de Movilidad van llegando tumbando puestos, llevándose mercancía sin medir en qué con mucho sacrificio los compañeros adquirieron esa mercancía", dijo.



Indicó que el Ayuntamiento tampoco dio seguimiento a la reubicación de tianguistas del "Salón Bazar" y no cumplió con la promoción del citado espacio por medio de perifoneo y otras acciones.



"Ellos prometieron que nos iban a mandar toda la propaganda del mundo, que iba ser el mercado número uno en la ciudad, con perifoneo, propaganda", dijo.



Morales del Valle explicó que también reinició el retiro de comerciantes de la CROC en la calle Mérida. Refirió que los programas de movilidad igual afectan a comerciantes de la calle Pípila, Miguel Alemán, Mártires del 28 de Agosto y Adolfo Ruiz Cortines.



"Ellos llegan, tumban y no respetan nada: el de Desarrollo Urbano va, tira los toldos y el de la camioneta llega y se los llevan", dijo.



Demandó que el Ayuntamiento "pare a su gente" y acusó una "mano negra" del director de Gobernación Juan Vergel Pacheco.



"Que se dedica a trabajar en lo suyo y que no vaya tumbando puestos, hay mucho trabajo en la ciudad de Xalapa para que se dediquen a atacar comerciantes", dijo.



Afirmó que a raíz de la protesta de la CROC, el Ayuntamiento dio la instrucción de que "se tumbe" a los vendedores de la agrupación, esto es, que se les prohíba vender en las calles.



Poco después de las 10:00 horas procedieron con el cierre de Avenida Enriquez en demanda a sus reclamos.