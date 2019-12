Ambulantes mantienen reclamos contra Alcaldía de Xalapa

El secretario general de la organización Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE), Alberto Arcos Díaz, aseguró que no llegaron a ningún acuerdo con el Ayuntamiento de Xalapa y que la mercancía decomisada no fue entregada en su totalidad.



"El Ayuntamiento de Xalapa no ha demostrado capacidad política para poder solucionar un conflicto tan simple y sencillo como es el comercio informal. El día 23 de diciembre, nos vinieron a desalojar y a robar, la mercancía no nos fue entregada en su totalidad, nada más nos entregaron un 40 por ciento, el 60 por ciento la desaparecieron, fue a ojos vistos un robo".



Asimismo, reiteró que la decisión de quitar los puestos que habían instalado en la Plaza Lerdo, no fue por llegar a acuerdos con las autoridades municipales, sino por precaución ante la constante vigilancia de policías municipales e inspectores del DIAC.



"No llegamos a ningún acuerdo de retirar los puestos, simplemente lo hicimos por precaución porque el día 24 estuvimos con vigilancia permanente y no nos dejaron trabajar, fue por precaución, ya no queremos que agredan a ningún compañero".



Cabe recordar que el día lunes, aproximadamente a las 20:00 horas, elementos de la Policía Municipal acudieron a la plaza Lerdo para desalojar a los vendedores que se mantenían sin permiso en 10 locales improvisados, esto tras el anuncio que la Subdirección de Comercio del Municipio de Xalapa realizó ante la negativa de los ambulantes de aceptar reubicación y otras posibles soluciones a sus demandas.