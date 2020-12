Ambulantes no quieren irse del Centro de Xalapa, lamenta Alcalde; les pondrá cerco sanitario

Tras la negativa de vendedores ambulantes para reubicarse en la zona de la calle Villahermosa y colocarse nuevamente en la calle Victoria de Xalapa, el Ayuntamiento contempla instalar un cerco sanitario.



“Se va a poner un cerco sanitario, porque lo que no queremos es que haya más contagios, eso es lo que se les explicó. Sí queremos dar alternativas económicas para que la gente pueda hacer sus comercios, pero no ahí, porque ahí lo que van a generar, es que haya aglomeraciones", dijo el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.



Reiteró que se les ha otorgado alternativas y su peticiones de luz eléctrica y seguridad se les cumplió en el espacio acordado por esta temporada.



“Colocarse como lo hicieron en la calle es una violación a las leyes de Tránsito. Entonces, deben entender que ahí no pueden hacerlo. Es un exhorto ciudadano, si insisten en ponerse ahí, los vamos a cercar; habrá un cerco sanitario y un cerco de seguridad ciudadana para que la gente sepa que entra ahí, es un riesgo. Tendrá que haber vallas”, dijo.



Rodríguez Herrero, lamentó que tras días de diálogo, los ambulantes sigan renuentes a acatar los acuerdos.



“Ya llevamos varios días, y se les dijo que se fueran a la calle Villahermosa ; ya pusimos energía eléctrica para que puedan estar ahí, lo pueden ir a verificar, se contrató un servicio de energía eléctrica, esa es la prueba material que los estamos ayudando.



“Sí queremos que haya reactivación económica, pero ordenada, porque si no, tendríamos que bloquear todo y decir que estamos en semáforo rojo. Ya hoy mismo se les está diciendo que hay una alternativa", dijo.