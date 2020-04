Ambulantes que bloquearon Centro de Xalapa quieren “chantajear”: Alcaldía

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, dijo que los ambulantes que este viernes bloquearon el Centro de la ciudad y que exigen apoyos ante la contingencia de coronavirus, en realidad demandan nuevas calles y espacios públicos para seguir comercializando sus productos.



Cabe señalar que los vendedores de “chácharas” se colocaban en los tianguis del municipio pero se les prohibió instalarse debido a que no ofrecen productos esenciales.



"Es un grupo que no rebasa las 20 personas. No tenemos problema con la actividad que ellos realizan, sin embargo, este comercio está restringido por completo. Es imposible y es justamente lo que hay de fondo, algunos líderes aprovechan estas ocasiones para hacer su agosto, lo que intentan es un chantaje para que se les asignen nuevas calles. Eso está fuera de discusión".



Mencionó que con los líderes de los vendedores se llegó al acuerdo de no permitir la venta de productos que no fueran de primera necesidad debido a la contingencia sanitaria pero este pequeño grupo no acata las medidas y tiene diferencias con los representantes.



"Hay una contradicción, hay una polémica entre los líderes y estos comerciantes, entonces hay un pleito interno con el cual nosotros no tenemos nada que ver".



Entrevistado luego de que una decena de vendedores se instalara en la explanada del Parque Juárez al no poder usar nuevamente la Plaza Lerdo, Vergel Pacheco refirió que el municipio sólo está otorgando apoyo a personas vulnerables, adultos mayores y discapacitados, petición que se les hizo saber a los quejosos.



"Se les está haciendo el exhorto y les estamos pidiendo que entreguen sus solicitudes de manera ordenada. Hay todavía la idea de que el Gobierno entrega apoyo a los líderes y ellos pelean esas canonjías, lo cual no corresponde a la realidad. No hay apoyos económicos para que los líderes se levanten, quieren dinero en efectivo, quieren que ellos repartan las despensas", concluyó.