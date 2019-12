Ambulantes rechazan opciones que otorga Alcaldía de Xalapa; acusan amenazas

El secretario General de la organización Vendedores Independientes Veracruzanos 26 de Octubre (VIVE), Alberto Arcos Díaz, aseguró que no están dispuestos a aceptar las opciones que ofrece el Ayuntamiento de Xalapa para reubicarse, acusando que han recibido amenazas para que se retiren de Plaza Lerdo.



"No hay respuesta alguna, puras amenazas, puras intimidaciones, llega el jefe del DIAC y llega con Seguridad Pública y lo hacen en una forma de intimidación. Nos ofrecen calles que no son viables para el comercio", dijo.



Aseguró que los lugares ofrecidos para reubicarlos son zonas que ya se encuentran ocupadas y los comerciantes establecidos, en algunas ocasiones han reclamado, lo que ha originado conflictos en repetidas ocasiones.



“Ya hemos hablado demasiado, las calles que nos ofrecen no son viables, incluso ha habido conflictos con los mismos comerciantes establecidos, ya ha habido enfrentamientos en el Centro y nosotros no queremos caer en eso, nosotros lo único que queremos es que respeten nuestras área que año con año hemos venido trabajando, entre Victoria y Sayago”.



En ese sentido, expuso que se da prioridad a otros líderes de comerciantes, dejando en segunda opción al VIVE.



"Aquí lo que sí es claro, es que hay ciertas represalias en contra de la organización, porque hay organizaciones que incluso anduvieron en campaña con Hipólito Rodríguez y son los que están invadiendo el Centro, hay preferencia para las organizaciones que pertenecen a Morena y entonces es eso lo que está provocando este tipo de represalias", concluyó.