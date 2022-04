Ambulantes se pusieron violentos, en Orizaba; golpearon a inspector de Comercio

Vendedores ambulantes golpearon a un supervisor de Comercio en Orizaba, luego de que les pidiera retirarse pues no contaban con algún permiso.Los vendedores de duraznos, limones, ajos y otros productos que se comercializan en bolsas pequeñas, durante varios días han estado vendiendo frente al Mercado “Melchor Ocampo”, desafiando a la autoridad, pues ya se les ha explicado a estos y algunos otros que en esa zona no se puede ejecutar esa actividad comercial.De acuerdo a los quejosos, los encargados del área de Comercio les han ofrecido espacios en algunos zocos, pero no les han sido suficientes, pues no quieren pagar el impuesto con el cual todos los locatarios cumplen, además aseguran que en esos lugares no venden sus productos.No es la primera vez que los ambulantes que provienen de otros municipios, exigen los dejen vender en la periferia del mercado, sin embargo también se les ha advertido que es una calle muy angosta en donde pasan muchos camiones del transporte público así como vehículos particulares poniéndolos en riesgo en su integridad.En los últimos días han estado confrontándose verbalmente con los inspectores y supervisores de Comercio, a tal grado que a uno de estos golpearon en la cabeza provocándole hemotomas.El próximo lunes sostendrán una reunión tanto la autoridad como los vendedores, a fin de definir qué sucederá.