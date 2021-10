Ambulantes vuelven a invadir alrededores del mercado “Rebolledo”, en Coatepec

Locatarios del mercado “Miguel Rebolledo”, en Coatepec, alertaron que nuevamente las inmediaciones del lugar están “invadidas” por vendedores ambulantes.Acusaron que debido a que la administración municipal está por concluir, ya no hacen nada para retirarlos, por lo que temen que se vuelvan a “adueñar” de las calles.“Está invadido desde hace varias semanas, se roban hasta la luz, tenemos miedo de que se quieran quedar, pues ya nadie les dice nada, se observa cómo se han extendido en las calles”, dijeron.Agregaron que, durante los fines de semana, acuden más ambulantes a colocarse afuera de las instalaciones del inmueble, lo que consideran una competencia desleal.“Va a estar peor por el Día de Muertos, ya no hay nadie que mande, los inspectores de comercio ya se van y no les importa”, insistieron.Ante ello, hicieron un llamado al alcalde entrante, Raymundo Andrade, para que una vez que inicie su gestión, atienda el problema.“Una vez que inicie su gestión tome cartas en el asunto, el ambulantaje se está extendiendo cada día más, quién sabe cómo va a recibir él”, finalizó.