Amenaza Consejo Regional del Café con bloqueos si Gobernador no da soluciones a cafetaleros

Integrantes de la Comisión Nacional del Sector Productor del Café y la Comisión Coordinadora Región Coatepec lanzaron una segunda advertencia al Gobierno Estatal y Federal por la situación crítica que impera en el sector y anunciaron bloqueos de las vías de comunicación sino tienen soluciones o diálogos con las autoridades.



De acuerdo a Cirilo Elotlán Díaz, presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec, llevan alrededor de 13 meses solicitando reuniones con la Federación y en el caso de la administración estatal, en su pasada manifestación, los recibieron representantes de Política Regional, los cuales les informaron una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, diálogo que hasta la fecha no han tenido.



"Nos han dado el avionazo, ni siquiera hay respeto, no hay seriedad. Esta conferencia de prensa es como una segunda advertencia, de no atendernos a finales de este mes, estaríamos tomando acciones más severas, más estrictas. Si no nos atienden estaremos tomando carreteras, conste que ya lo advertirnos, queremos que el Gobernador nos dé una mesa de diálogo, que nos consiga una mesa de diálogo con Andrés Manuel López Obrador".



Respecto a lo declarado por el delegado regional de Programas Federales, Adrián González Naveda, de no estar de acuerdo con los señalamientos de los productores del Consejo Regional del Café en Coatepec, por protestar en contra del Programa Social del Bienestar, Elotlán Díaz reiteró su inconformidad con dicho programa, afirmando que existen adeudos con productores, pues no han recibido ningún pago.



"Dijo el Coordinador regional que ni era cierto, que todo estaba bien, no es una cosa que nosotros como representantes digamos, aquí está el manifiesto de que les entregaron una tarjeta donde no han recibido nada".



Para finalizar, exhortó al mandatario estatal a realizar verdaderas acciones para el gremio cafetalero y reunirse con los verdaderos productores y no con las empresas transnacionales.