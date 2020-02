Amenazan a escuela de Tlaltetela con hacerla explotar, denuncian padres

Padres y madres de familia de la Telesecundaria “Felipe Carrillo Puerto” situada en la cabecera del municipio de Tlaltetela, denunciaron que el plantel educativo ha sido víctima de amenazas por lo menos en dos ocasiones, razón por la cual se han suspendido clases.



Un grupo de padres que prefirieron omitir sus nombres, explicaron que apenas este martes, la escuela amaneció en su interior con las paredes pintadas con amenazas de que alguien haría explotar los tanques de gas del lugar donde comen los alumnos.



“Se meten yo creo en la noche y escriben en las paredes, ayer escribieron que iban a hacer explotar unos tanques de gas en donde van a comer los niños y por eso suspendieron (clases)”, comentó un padre de familia.



Señalaron que no es la primera ocasión que esto sucede y que ya ante la Fiscalía General del Estado se interpuso una denuncia por estos hechos, no obstante nuevas amenazas se vuelven a dar el día de ayer.



“La otra vez ya había pasado un caso y no hubo clases, ayer pasó igual pero ya no suspendieron clases, ayer no hubo y hoy sí, ha habido amenazas a la escuela que le van a hacer algo a los niños y a los maestros. Según ya estaba en proceso el asunto en la Fiscalía pero no han hecho caso porque no se ve nada”, dijeron.



Agregaron que ayer a los padres les fue informado que pasaran por sus hijos debido a las amenazas, sin embargo, precisaron que aparentemente no acudieron autoridades al lugar y nadie les dio mayor información sobre lo sucedido.



“Hoy sí regresaron, sólo avisaron que suspendían clases y que viniera uno a traer a los niños por la amenaza, como hay grupos de vocales, de mamás ellos nos avisaron”, finalizaron.