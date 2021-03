Amenazan de muerte e intentan extorsionar a aspirante a candidatura de MORENA 

Rogelio Mendoza Barrales, aspirante a la presidencia municipal de Ayahualulco por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), interpuso una denuncia este miércoles ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable por los delitos de amenazas de muerte, intimidación y extorsión.



Entrevistado, luego de haber realizado este trámite, dijo que acudió ante el organismo autónomo porque desde hace unos días en su página de Facebook ha recibido amenazas por personas desconocidas, quienes publicaron en su muro “que tuviera cuidado, que podía amanecer baleado cualquier día de estos y otras palabras altisonantes, cuestión que hice caso omiso”.



Sin embargo, indicó que posteriormente se difundió su número de teléfono particular en otra página de Facebook.



“Para hacerme llamadas e intimidarme; de nuevo no le hice caso pero a los pocos minutos me llega un mensaje vía in box a mi cuenta exigiéndome entregar la cantidad de 80 mil pesos a cambio de no molestarme más”.



“Ante esta situación y saber los alcances que las amenazas, intimidación y la extorsión pudieran tener, tomé este asunto con más seriedad y cerré mi cuenta en dicha red social y decidí acudir a las instancias fiscales correspondientes porque soy un ciudadano preocupado por mi vida y mi familia”, dijo.



Expuso que la aspiración política que tiene no merece que ocurran este tipo de situaciones.



“Para hacerme a un lado de la contienda interna del partido guinda, por lo que las autoridades ministeriales serán los que investigarán y determinarán lo conducente”.



Según el aspirante, tras presentar la denuncia de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Pública comenzaron a dar rondines en su domicilio particular.



“Además, elementos de la Policía Ministerial han estado en comunicación con un servidor para dar seguimiento a mi caso y están llevando la investigación correspondiente, lo cual me tiene tranquilo”.