Américo fustiga a Hipólito por gastar millones en relleno sanitario que desdeñó

El exalcalde priista de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, fustigó a su sucesor Hipólito Rodríguez Herrero por comprar terrenos y lanzar una licitación para ampliar el relleno sanitario de El Tronconal, sitio que el morenista “se cansó de señalar que no era viable”.Por ello, criticó que el actual munícipe gastara “un dineral” en la cancelación del contrato a la empresa concesionaria (Proactiva Medio Ambiente, ahora Veolia, quien todavía este año buscaba continuar el conflicto legal ), sólo para volver a invertir en el mismo lugar.“(Hipólito Rodríguez) salió a buscar opciones incluso fuera de Xalapa, Emiliano Zapata, Veracruz, Villa Aldama, etcétera. Nadie le permitió, naturalmente, depositar ahí los residuos”, publicó por Twitter.De acuerdo al exedil, Rodríguez Herrero también generó un “gran conflicto” con los trabajadores de Limpia Pública, quienes lo señalan de omiso.Además, reiteró su acusación de que la actual administración detuvo 180 millones de pesos entregados por Banobras para la instalación de un biodigestor , “el más moderno de América Latina”.Ahora, el actual Alcalde compró “con dinero de los xalapeños, terrenos para ampliar (sí, ampliar) el relleno sanitario justamente en el lugar que desacreditó en un principio: El Tronconal. Licita los trabajos de una ampliación que no verá en su administración”.Zúñiga Martínez aseveró que por estas acciones es más caro para la sociedad xalapeña tener “a un arrogante Presidente Municipal, incapaz de reconocer el camino andado”.“La terquedad y el capricho le sale muy caro al Ayuntamiento. No hay nada que presumir en materia de disposiciones de residuos urbanos en Xalapa. (…) Xalapa, con recursos millonarios perdidos y sin la oportunidad histórica de ser ejemplo de gestión de medio ambiente, sigue con el problema (de El Tronconal)”, dijo.