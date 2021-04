Américo pide a xalapeños no votar por quien ni vive en la capital ni la conoce

Al asegurar que él sí conoce Xalapa, el candidato de la alianza Va por México a diputado federal por el distrito 10, Américo Zúñiga Martínez, pidió a la población no “equivocarse” con mandar al Congreso a alguien que ni siquiera vive en la capital, “que no conoce nuestro distrito y a quien los xalapeños tampoco conocen”.



El priísta afirmó que como Diputado local y Presidente Municipal promovió cientos de obras que han mejorado la vida de los xalapeños, por lo que conoce los problemas de la zona y se ha mantenido cercano a la gente.



“Son ustedes con quienes hemos hecho equipo en los últimos años. Si vamos a decirlo adecuadamente, ha sido un trabajo conjunto en donde ustedes le han pedido a su amigo Américo que atienda las necesidades y lo hemos hecho con mucho cariño”, expresó.



Así, dijo que han sido cientos las calles pavimentadas, los servicios entregados, la electrificación de colonias, los colectores pluviales que han resuelto problemas históricos de inundaciones, “hemos trabajado mucho y hoy vengo a decirles que quiero seguir haciéndolo”.



Zúñiga Martínez comentó que en su caminar por Xalapa la gente sigue pidiendo obras, porque la capital tiene aún muchas necesidades, “me piden también seguridad y servicios, pero lo que más piden es cercanía, estar a su lado, caminar con ellos para resolver los problemas”.



“Yo conozco Xalapa, sé de sus problemas, he trabajado ya por soluciones y como diputado federal voy a abogar por Xalapa y voy a regresar todas las veces que sea necesario, para estar cerca de los xalapeños, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política”, concluyó.