Américo Zúñiga, exalcalde de Xalapa, quiere ser Diputado federal

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Veracruz, tiene la posibilidad en un sistema democrático, de recuperar los espacios perdidos, siempre y cuando se tenga la capacidad al interior de llevar a los mejores perfiles, expresó Américo Zúñiga Martínez, al confirmar que se inscribirá como precandidato a la Diputación federal por el distrito X, el próximo 23 de enero.Durante entrevista, el exalcalde de Xalapa informó que el registro de precandidatos que estaba contemplado para este sábado 9 de enero, se cambió para el próximo 23 de este mismo mes, por mandato nacional.“Se ha modificado la fecha, del día de mañana al 23 de enero, en todo el país, por acuerdo nacional, entiendo que todos los registros se darán el día 23”.En este sentido, adelantó que hasta este momento ya presentó la aspiración ante su partido, por un espacio donde considera que puede contribuir.El también ex diputado local, refirió que es de básica responsabilidad para quienes aman Xalapa y les interesa la vida pública, levantar la mano de presente, para participar en el gran compromiso que tiene el país en este año electoral.“Es muy necesario regresarle a Xalapa viabilidad, atenderla; y no lo digo como un tema solamente de partidos o de grupos, lo digo como un ciudadano que aquí nació, que aquí vio nacer a sus hijos y que quiere morir en tierras xalapeñas”, asentó.Quien también fungiera como Secretario del Trabajo en una de las pasadas administraciones priistas, dejó en claro que a pesar de su responsabilidad fuera del Estado, nunca ha dejado de vivir en Xalapa.A decir de Américo Zuñiga, es fundamental darle rumbo y viabilidad, junto con la gente, a la capital veracruzana.Al cuestionarle sobre la contienda electoral y el papel que pudiera realizar su partido, expuso que el PRI tiene una necesidad “gigantesca” de hacer una gran alianza, pero no solo con los partidos PAN y PRD, sino con los ciudadanos, abanderando las causas de la gente y del pueblo.“Eso solo se puede hacer si logramos dos cosas; primero, que toda la gente realmente califique con objetividad e información, el rumbo que ha estado tomando nuestra ciudad. Que toda la gente sea más exigente. Y Segundo, que los políticos que van a participar en las coaliciones de esta contienda, se ciudadanicen, es decir, que los políticos podamos estar en los zapatos de la clase trabajadora, de los jóvenes, mujeres, de jefas de familia, personas con discapacidad”.Y es que señaló que los políticos deben ser más empaticos, tomando las banderas de la gente, para convencer con hechos.Al respecto, aceptó que el PRI ha tenido errores y se han equivocado, pero resaltó que muchos de quienes los cometieron y traicionaron la confianza, ya no están en las filas del tricolor.“Ya se fueron a alimentar una mal llamada Cuarta Transformación, que no ha hecho más que destruir lo que por décadas las fuerzas democráticas han construido, que es un orden constitucional, un verdadero equilibrio de poderes, un federalismo auténtico que debe de atenderse, respetarse y defenderse en estos comicios”, puntualizó Americo Zuñiga.Para finalizar, dejó en claro que el PRI puede recuperar sus espacios perdidos si se impulsa a los mejores candidatos, en la que es la más grande contienda electoral del México contemporáneo.