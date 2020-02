AMIC también se sumará al Día Sin Mujeres

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Veracruz, Cristian Horacio Teczon Viccon, indicó que las empresas agremiadas a esta organización se sumarán al movimiento Un Día sin Mujeres, por lo que no sancionarán a quienes no acudan a laborar.



“Nos vamos a sumar a este movimiento para sensibilizar a la población con respecto a la violencia en contra de las mujeres. Dentro del sector se prevén pérdidas económicas pero nos sumamos a este sector vulnerable y las empresas socias de la AMIC se suman y respetarán el movimiento de las mujeres que laboran dentro de éstas, para que falten y se manifiesten, sin sanciones para ellas”, detalló.



En este sentido, rechazó que la AMIC se sume a este movimiento por “arribismo u oportunismo”, pues aseguró que esta Asociación tiene dentro de su agenda acciones en contra de la violencia ejercida sobre mujeres.



“Hay varias organizaciones y grupos empresariales que se suben a un movimiento como arribistas y oportunistas pero no tienen en su agenda un programa destinado a sensibilizar a la población con respecto al tema de violencia. En las políticas de la AMIC está el hecho de dar apertura a las mujeres pues dentro del Comité directivo hay una mujer. Hemos dado preferencia a la sensibilización, hace unas semanas firmamos un convenio con Casa Nima, quien da asesoría legal a las mujeres que tuvieran caso de violencia, eso demuestra que nos incluimos en la problemática”, sostuvo.



Finalmente, agregó que además se efectuarán talleres con temas como: “Nueva masculinidad” y referentes a la violencia en contra de las mujeres con motivo del movimiento feminista.