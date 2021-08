Amigos y familiares despiden a Regidor electo asesinado en Córdoba

Amigos y familiares de José Escamilla Aguilera, regidor tercero electo asesinado el pasado sábado en Córdoba, le dieron el último adiós.



En la parroquia de Santa Rita de Casia, se realizó la misa de cuerpo presente para posteriormente darle cristiana sepultura.



En su sermón el padre Ricardo Hernández pidió justicia en torno al caso y que no quede impune como ha sucedido con los niños de La Patrona, Amatlán, Eduardo y Jonathan quienes murieron en fuego cruzado entre delincuentes y fuerza civil en julio pasado y que a la fecha no hay responsables por el hecho.



"No podemos seguir tolerando estas injusticias, hay mucha gente buena que no le hace daño a nadie, ayer fueron Jonathan y Eduardo, hoy es José, a nadie deberían arrebatarle la vida, nadie lo merece", dijo.



Ante ello, la exigencia de los familiares, amigos y políticos es la misma petición, que no quede impune el caso. Al finalizar los dolientes se dirigieron al panteón municipal a sepultarlo.



Por otra parte, a través de redes sociales, se sumaron a la petición de esclarecimiento de los hechos el alcalde electo, Juan Martínez Flores, pues Escamilla Aguilera era su mano derecha en la política.



Mientras que la diputada federal Martha Rosa Morales, pidió a la Fiscalía General del Estado, que investigue en torno a este asesinato y el de Grodetz Ríos Andrade, ocurrido 24 horas antes que el José Escamilla, también en esta ciudad de Córdoba.