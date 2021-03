AMLO acusa a medios internacionales de lanzarse contra su gobierno en marchas del 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a medios de comunicación de Estados Unidos, Gran Bretaña y España de no ser objetivos y “lanzarse contra su gobierno” en la cobertura que dieron de las marchas que se realizaron ayer por el Día Internacional de la Mujer, en la Ciudad de México.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó a los corresponsales de The New York Times, de Estados Unidos; de The Guardian, de Gran Bretaña y El País, de España, de ser representantes de las empresas que participaron en el saqueo de México en el periodo neoliberal “y también están muy molestos porque ya no se permite robar, ya no se permite saquear”.



“Ahora me extrañó que los medios de comunicación, que fue tan evidente en la provocación, no salieron a defender a quienes se manifestaron con violencia, como sucede en otros casos, no salieron a lanzarse en contra del gobierno, los medios nacionales, los internacionales sí: The New York Times, El País, The Guardian, los corresponsales porque también son representantes de las empresas que participaron en el saqueo de México en el periodo neoliberal y esos también están muy molestos porque ya no se permite robar, ya no se permite saquear”.



En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que tenía interés en exhibir en su conferencia de prensa la forma en que medios nacionales dieron a las manifestaciones que ayer hubo en la Capital de la República.



“Yo hasta tenía interés, el propósito de decir 'a ver, aquí vamos a ver cómo fue que difundió Televisa, Tv Azteca, Ciro, de Imagen, Milenio, Reforma, EL UNIVERSAL' pero no, ahora fue distinto y celebro eso, que haya profesionalismo, objetividad y que no se esté fomentando la violencia, aun con las diferencias que tenemos, que digamos no a la violencia de manera rotunda”.



“No se justifica la violencia bajo ninguna circunstancia”, agregó.