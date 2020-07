AMLO agradece a Trump por tratar a México como nación libre

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien no ha pretendido tratar a México como una colonia, sino como una nación y un pueblo digno, libre, democrático y soberano.



“Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que, por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto", expresó López Obrador.



En el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, tras firmar una declaración conjunta por el desarrollo y el bienestar, el Presidente de México agradeció a Trump por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos.



“Le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del Covid-19”, dijo.



Destacó que como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante su mandato, en vez de agravios hacia su persona y, lo más importante hacía México, ha recibido de Trump comprensión y respeto.



“Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos”, declaró.



En unos minutos más ambos mandatarios ofrecerán un mensaje conjunto previo a una cena de trabajo que el presidente Trump ofrece en honor de su homólogo mexicano, su comitiva y un grupo de empresarios que los acompañan.