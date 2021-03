Al exhibir que Walmart, Bimbo y Oxxo pagan menos por el servicio de electricidad que una casa o tienda de abarrotes, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso crear una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, ello luego de que las empresas se ampararon contra la nueva Ley de la Industria Eléctrica.



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no tiene problemas con Oxxo, Bimbo o Walmart, por lo que pidió que haya diálogo para solucionar este tema porque ya no habrá subsidio a las grandes empresas.



“No hay ningún problema con Oxxo, con Bimbo, con Walmart, nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo exhibió datos de la CFE donde se muestran los subsidios de esas empresas en el pago del servicio eléctrico en comparación con los subsidios que recibe un hogar, con subsidio, una tienda de abarrotes y un hogar sin subsidio.



Por ejemplo, Bimbo, Walmart y Oxxo sólo pagan 1.7 pesos por Kilowatt, mientras que un hogar de clase media con subsidio paga 2.3 pesos por kilowatt; una tienda de abarrotes, paga 3.2 pesos por kilowatt y un hogar sin subsidio 5.2 pesos por kilowatt.



Mientras que en el consumo promedio de electricidad, Femsa dice que un Oxxo paga 14 mil 52 pesos al mes pero cada tienda Oxxo recibe un subsidio de 26 mil 544 pesos mensuales, mientras que las tiendas de abarrotes reciben cero pesos de subsidios.



El Presidente pidió que se nombre una comisión y que se pueda llevar a cabo un diálogo abierto con los medios, para aclarar y que la gente esté enterada de cómo está la situación, cuánto se paga de luz, cómo se va a beneficiar a la gente o si la gente dice que está mal la reforma y no hay que meterse.