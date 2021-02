AMLO ahora pide a Diputados investigar a Auditoría Superior; “buscaron dañarnos”

Al acusar que hubo un uso político para dañar la imagen de su Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitará a la Cámara de Diputados investigar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por considerar que el informe de la Cuenta Pública 2019 fue tendencioso y falseó la información sobre el uso de los recursos públicos.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador evitó señalar como responsable al auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo.



“No quiero señalar a nadie... No es un asunto personal contra alguien pero pido que se haga la investigación y que se aclare este asunto; es que imagínense, se da conocer este informe, en especial este documento del aeropuerto y vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen, vean el escándalo que hicieron, hasta intelectuales orgánicos”.



Señaló que su gobierno no dejará pasar nada que signifique engañar a la gente o manipular. “Nada de falsear, la verdad nos hará libres”.



El sábado, en su revisión a la Cuenta Pública 2019, del primero año del Presidente López Obrador, la ASF reveló que según sus cálculos el costo total de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en el Lago de Texcoco, Estado de México, será de al menos 331 mil 996 millones pesos. Luego rectificó y dijo que el costo sería menor.



Sobre ese tema, el Presidente López Obrador expresó que no cree que hayan hecho mal las cuentas, aún así sería lamentable que la ASF hiciera mal las cuentas, “más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”.



“No vamos a dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad, voy a enviar una carta a la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para que se inicie una investigación, todo esto de manera respetuosa, porque la ASF depende de la Cámara de Diputados”.