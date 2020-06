AMLO ahora pone al INE en la mira: sale caro y “no hace nada”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un “claro ejemplo” de los organismos que gobierno anteriores crearon para simular que se atiende a la gente pero que en realidad “no hicieron nada”.



Cuestionado durante la conferencia mañanera de este lunes sobre el costo que representa el INE, el Ejecutivo federal criticó que, aunque él ganó las pasadas elecciones, el organismo nunca garantizó procesos “limpios y libres”.



“Crearon todo un aparato durante todo este periodo, costosísimo, es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres”.



“Nosotros triunfamos porque fue una ola, era imposible hacer un fraude pero en las elecciones anteriores, lo permitió el INE. Entonces, un día vamos a presentar aquí la estructura del INE y lo que cuesta”, dijo.



López Obrador afirmó que poco a poco buscarán reajustar estructuras y que no haya duplicidades, aludiendo al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).



“Todos tenemos que seguir actuando con austeridad y la campaña va a continuar. No puede haber excesos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Tenemos que ahorrar para ayudar a la gente más necesitada”.



“Esto de los organismos que crearon, que fue un abuso porque para poder saquear crearon muchos organismos con el propósito de simular que se atendía a la gente, que no se permitía el racismo, que se cuidaba a los niños, que había transparencia. Pura pantalla, pura simulación y crearon organismos para todo”, dijo.



El Presidente reiteró que se dará a conocer cuántos organismos fueron creados y cuánto cuesta al pueblo.



“Porque muchos de esos organismos ni los conoce la gente, no sabe la gente y mucho menos sirvieron, no hicieron nada; al contrario, los crearon para que se simulara, se hicieron de la vista gorda. Y el ejemplo más claro es el INE”, dijo.