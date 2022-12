AMLO amaga con vetar Reforma Electoral si mantiene “vida eterna” para partidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no descarta vetar la Reforma Electoral que fue aprobada por el Senado, si es que se mantiene en la Cámara de Diputados la transferencia de votos para darles “vida eterna” a sus aliados.“La veto, aunque se invalide todo. Si hay contradicción, si es así, hay contradicción. Y además no es posible de ninguna manera hacer algo encubierto o que dé la impresión que se está actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador”, refirió en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.López Obrador dijo que podría llegar al veto de la ley porque se trata de un asunto de principios:“Muy contrario a lo que consideran mis adversarios. No soy cacique. Si lo considero, la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes”.Advirtió que será la Cámara de Diputados la que definirá si se conservan las modificaciones que hizo el Senado de la República o se alarga el proceso legislativo.“Si en la Cámara de Diputados consideran de que no debe hacerse, para atrás, no le hace que lleve más tiempo. Si la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, pa' tras. Que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios”, declaró.“La democracia en México es el pueblo, ya no es la oligarquía, entonces si pasa la ley, bien, sería bueno, ayuda, pero si no pasa, de todas maneras va a ser el pueblo el que va a decidir y va a seguir mandando, ¿o creen ustedes que será el grupo de Claudio X. González?”, añadió.