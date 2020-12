Al asegurar que no se puede imponer nada, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se acordó con el sector empresarial y representantes de los trabajadores que se inicie un proceso de diálogo sobre su iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación o outsourcing, por lo que pedirán al Congreso de la Unión esperar a su discusión para el próximo periodo de sesiones en febrero de 2021.



En conferencia de prensa y acompañado de representantes de las principales cámaras empresariales y de trabajadores, el titular del Ejecutivo federal indicó que también se acordó que las empresas se comprometen a no ejercer prácticas ilegales utilizando la subcontratación.



“No se puede imponer nada, todo por la razón y el Derecho. Hemos decidido, después de solicitudes de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial y obrero, que se inicia un proceso para llegar pronto a un acuerdo sobre estos dos temas, su contratación y reparto de utilidades”.



“Escucharnos todos, poniendo por delante el interés general -en este caso-, en beneficio de los trabajadores, de las empresas, del país”.



“(Vamos a) suscribir un documento y empezar el proceso de consulta para el próximo periodo ordinario de sesiones, ya no hay tiempo. Eso se le va a notificar y pedir respetuosamente al Congreso, que nos esperen”, dijo.



En Palacio Nacional, el Mandatario indicó que se busca que su iniciativa sea analizada, mejorada y enriquecida a partir este diálogo.