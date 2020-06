AMLO anuncia blindaje contra privatización en obra de Corredor Transístmico

El Gobierno Federal dará acciones a los gobiernos de los Estados de Veracruz y Oaxaca como parte del proyecto del Corredor Transístmico de Tehuantepec, ello con el fin de evitar futuras privatizaciones de esta empresa pública.



En su visita a Medias Aguas, localidad de Sayula de Alemán, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración buscará que esta obra concluya a más tardar en 2023, es decir, un año antes de que concluya su sexenio.



Al respecto, subrayó que un objetivo prioritario será consumarla sin que sea posible su privatización.



“En dejarlo bien amarrado, para que no con el cambio de Gobierno se eche para atrás todo lo alcanzado. Va a haber siempre la tentación de que regrese la corrupción, el neoliberalismo, la privatización; fue un milagro que estos corruptos, saqueadores, no hayan concesionado esta vía, esta ruta”, refirió.



López Obrador reconoció que aún no se define cómo involucrarán a los gobiernos de ambas entidades para que tengan injerencia administrativa.



“Tenemos que pensar en cómo lo dejamos bien consolidado en lo administrativo, que las concesiones queden en firme para prohibir la privatización. Tenemos que buscar una forma adecuada de empresa pública, en donde participe el gobierno Federal pero también los gobiernos de los Estados.



“Dejarles a los Gobiernos estatales también acciones de esta empresa pública, Que cuiden las autoridades locales para que no se privaticen estos bienes, que sean de la federación y que sean de los Estados.



“Hay que pensar en eso porque tenemos que evitar que regrese la corrupción; que nunca más vuelva el saqueo, que nos dejó en una situación lamentable como país”, añadió.



Al respecto, acompañado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el mandatario de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, aseveró que hubo suerte en que administraciones anteriores no se haya privatizado dicha ruta.



“Fíjense en qué concepto tenía al sureste, se quedaron con las líneas de ferrocarril del centro y del norte porque las consideraban más rentables; acá pensaban que no era negocio, porque acá nada más había pobreza. Por eso no les interesó ni siquiera privatizar estas líneas, no lo consideraban como un negocio; todo lo demás lo entregaron”.



Insistió en que su actual Gobierno está “levantando a México” con lo que no se habían llevado o que no les dio tiempo de llevarse “porque todo lo privatizaron”.

“Afortunadamente no les alcanzó el tiempo; sonó la campana, sonó la alarma y el pueblo dijo en el 2018 basta y por eso estamos inaugurando esta nueva etapa”.



Cabe recordar que este proyecto incluye la modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec; la mejora sustantiva de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, así como el desarrollo de infraestructura carretera y de la red aeroportuaria.