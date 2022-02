AMLO anuncia que desiste de cancelar la concesión del Puerto de Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya no se optará por solicitar la cancelación de la concesión al Puerto de Veracruz.Este miércoles, durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Mandatario fue cuestionado respecto a las concesiones que se otorgan por muchos años, los fallos que arrastran las empresas ganadoras, principalmente extranjeras, las consecuencias de ello y una posible revocación.Al respecto, López Obrador precisó que su administración encontró ya estos convenios y contratos establecidos, entre estos la concesión al Puerto de Veracruz, que fue pactado para más de 100 años.“Ya nosotros encontramos todo esto como una situación legal, me refiero a que se firmaron acuerdos con esas concesiones”.“… hay muchas cosas que ya no se pueden modificar. Todas las concesiones que se entregaron fueron a 40 o 50 años. En unos casos a 100 años, lo que vimos del Puerto de Veracruz y no hemos optado por cancelar”, dijo.El Presidente criticó que este tipo de acuerdos fueron producto “del influyentismo” que se vivió en gobiernos pasados.Sostuvo que si bien la concesión del puerto ya no será cancelada como alguna vez lo planteó, se ha determinado en su caso no otorgar nuevas concesiones o llegar a acuerdos con las empresas que tienen la operación de diversos proyectos y obras en suelo mexicano, para lograr ahorros.“La cancelación de estas concesiones, lo hemos pensado, nos iba a significar más problemas y denuncias internacionales”, justificó.Cabe recordar que en 2020, el Presidente señaló que tras una evaluación, su administración buscaría revocar la concesión otorgada por 100 años a la empresa encargada del manejo del puerto de Veracruz, la cual ya contaba con un contrato por 50 años antes de que él llegara al Gobierno, sin embargo, éste fue renovado por otros 50 años, 10 días después de que ganara la Presidencia.Actualmente, la operación del puerto de Veracruz se encuentra a cargo de la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), creada el 1° de febrero de 1994, mismo año que tomó control del puerto.